İsmail Hacıoğlu Cem Karaca filmi için stüdyoda kaç saat çalıştığını açıkladı

"Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu, şan dersleri aldığını belirterek stüdyoda 300 saat çalıştığını açıkladı.

İsmail Hacıoğlu Cem Karaca filmi için stüdyoda kaç saat çalıştığını açıkladı

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu, filme nasıl hazırlandığını anlattı.

ismail-hacioglu-kimdir-ve-nerelidir-ismail-hacioglunun-fenerbahce-futbolcusu-olan-babasi-kimdir-1641995405-0653.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu, filmin çekileceğini duyunca menajeri Abdullah Bulut’a "Cem Karaca çekiliyormuş, bir şey yapmamız lazım" dediğini açıkladı.

m9lkbxoil0suvr-xrosig.jpg

Hacıoğlu, "Baktılar ettiler ama başka isimlerle görüşülüyordu. Başka yönetmenle, başka yapımcılarla… Sonra bir şekilde iş geldi. Allah’tan istedim. Sonra Cem Öget’le tanıştık, bir daha da zor ayrılırız gibi duruyor. Hiçbir şey olmasa bile bu işten hayatıma çok değerli insanlar kaldı. Cem Öget, Yüksel Aksu, Yasemin Yalçın…” dedi.

STÜDYODA 300 SAAT

Hacıoğlu, Cem Karaca’nın rock şarkılarını özellikle kendisinin okumak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

6544cdde86b24a32d4d0fea7.jpg

"Yüksel (Aksu) abi ile oturduğumda 'Şarkıları ben okuyacağım değil mi abi?' dedim. 'Nasıl yani sen mi okuyacaksın?' dedi. 'En azından deneyelim' dedim. Önce bir bakın bakalım tadındaydı. Sonra Cem Öget’le tanıştım. Bana Cem Karaca şarkıları okuttu. Çalışınca oluyor galiba. Bu arada bu bize göre. Seyirci kararını verecek en sonunda. Tabii ki onlar konuşacak. En son olmuş ya da olmamış diyecek. Bizim şan dersi ve stüdyo süresiyle 300 saati geçmişiz. Film için dişler yapıldı, saçlar, sakallar yapıldı. 2,5-3 saat her gün makyajım sürdü. En çok o zorladı beni, son dönemlerde kilo vermiştim. Güzel denk geldi. 62 kiloda yakaladık birbirimizi."

İlgili Haberler
Fikret Kuşkan İsmail Hacıoğlu’nu utandırdı. Cem Karaca filminde baba oğlu oynuyorlar
İsmail Hacıoğlu: Cihangir'den bir kez daha nefret ettim!
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş
Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj değiştirdi
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Yağmurlu havalar için saç modelleri Sağlık
Yağmurlu havalar için saç modelleri
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı… Gündem
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…
Sosyal medya facia Sağlık
Sosyal medya facia
Ünlü modelin galada fermuarı patladı Magazin
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Solunum yollarına dikkat Sağlık
Solunum yollarına dikkat