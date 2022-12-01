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'Taçsız Prenses' dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu

En son 'Mahkum' dizisi ile ekrana gelen oyuncu İsmail Hacıoğlu 'Taçsız Prenses' dizisi ile ekranlara dönüyor. Hacıoğlu'nun partneri ise 'Duy Beni' dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:08
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İsmail Hacıoğlu'nun 'Taçsız Prenses' dizisindeki partneri belli oldu

'Taçsız Prenses' dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak “Mahkum” dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Ödüllü oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu yeniden MF Yapım’la anlaştı. Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu şirketin imza atacağı “Taçsız Prenses” dizisiyle anlaştı.

Duy Beni dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan da “Taçsız Prenses” dizisi ile anlaştı. Böylece Aydoğan, İsmail Hacıoğlu’nun da partneri oldu.

FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi Volkan Keskin yönetecek. İsmail Hacıoğlu “Taçsız Prenses” dizisinde Evgin Öğretmen rolüne hayat verecek.

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