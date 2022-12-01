'Taçsız Prenses' dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri belli oldu

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak “Mahkum” dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Ödüllü oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu yeniden MF Yapım’la anlaştı. Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu şirketin imza atacağı “Taçsız Prenses” dizisiyle anlaştı.

Duy Beni dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan da “Taçsız Prenses” dizisi ile anlaştı. Böylece Aydoğan, İsmail Hacıoğlu’nun da partneri oldu.

FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi Volkan Keskin yönetecek. İsmail Hacıoğlu “Taçsız Prenses” dizisinde Evgin Öğretmen rolüne hayat verecek.