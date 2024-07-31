İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı

Kayseri'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Gıyabi cenaze namazı kılınacak

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, bu akşam Bürüngüz Camii'nde Hamas'ın şehit lideri İsmail Heniye için gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması düzenleyecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek olan program hakkında konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bu akşam Kayseri'de, İsmail Heniye'nin vefatının ardından, onun anısını yaşatmak ve onun uğrunda mücadele ettiği değerlere sahip çıkmak için toplanacağız. İsmail Heniye, Filistin davasının simge isimlerinden biri olarak, hayatı boyunca halkının haklarını savunmuş ve bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Onun mücadelesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Herkesi muhakkak destek olmaya bekliyoruz" dedi.

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