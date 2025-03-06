İsmail Jakobs'tan sakatlık açıklaması

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İsmail Jakobs'tan sakatlık açıklaması

Galatasaray'da uzun zamandır sakat olan İsmail Jakobs sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da sakatlığı süren İsmail Jakobs sakatlığı ile ilgili gelen eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"HERKESTEN DAHA FAZLA ÜZGÜNÜM"

Jakobs "Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.

18 MAÇ KAÇIRDI

Jakobs Galatasaray ile Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkarken 18 maçta Senegalli sol bekten yararlanamadı.

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