İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret

Metin Kurt - Ramazan Altınsoy / Yeniçağ/ Aksaray

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27’nci Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, programın ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen anlamlı buluşmaya Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer de eşlik ederken, ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ile Prof. Dr. Erşan Sever de ziyarette hazır bulundu.

Rektörlük makamında sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel, akademik ve fiziki gelişimi hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin son dönemde hayata geçirdiği projeler, akademik altyapı güçlendirme çalışmaları ve kampüs yatırımları konusunda İsmail Kahraman’a bilgi verdi. Rektör Arıbaş, böylesi önemli bir devlet büyüğünü üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında ülke yükseköğretimi, üniversitelerin şehirlerle bütünleşme süreci ve gençlerin milli-manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İsmail Kahraman, özellikle gençlerin 15 Temmuz’un anlamını ve değerini iyi kavramaları gerektiğini vurgulayarak üniversitelerin bu anlamda üstlendiği misyonun önemine dikkat çekti.

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Ziyaretin sonunda İsmail Kahraman, Prof. Dr. Arıbaş’a kendi kaleme aldığı “Gazi Meclis’te O Gece” isimli kitabını hediye etti. Rektör Arıbaş da Kahraman’a üniversite anısına hazırlanan özel teşekkür plaketini takdim etti. Anlamlı buluşma, İsmail Kahraman’ın Aksaray Üniversitesi Şeref Defteri’ni imzalayarak üniversite ve şehir hakkında duygu ve düşüncelerini kaleme almasıyla sona erdi.

Ziyaret, Aksaray Üniversitesi’nin akademik dünyadaki yeri ve gelecek vizyonuna dair önemli bir değerlendirme fırsatı olurken, şehre ve üniversiteye anlamlı izler bıraktı.