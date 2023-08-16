İsmail Kartal: 0-0 gibi oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi düzerlediği basın toplantısında "Yarın iyi sonuçla turu geçerek buradan Türkiye'mize dönmek istiyoruz" dedi.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal: 0-0 gibi oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandıkları maçın rövanşında yarın Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp turu geçerek Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

Ljudski Vrt Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça son derece iyi hazırlandıklarını ifade etti.

İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördüklerini aktaran Kartal, Slovenya'da yüksek konsantrasyonla karşılaşmaya çıkıp kazanmak istediklerini dile getirdi.

İyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'u gördük, ne kadar organize bir takım olduklarını, oyun içinde ne yapabileceklerini İstanbul'da gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik, her ne kadar 3-1 galip gelsek de 0-0 gibi maça çıkarak elimizden gelen her şeyi yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama Fenerbahçe Futbol Takımı olarak geniş bir kadroya sahibiz ve yarın da çıkacak oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Yarın da iyi sonuçla turu geçerek buradan Türkiye'mize dönmek istiyoruz."

İstanbul'da oynadıkları karşılaşmaya göre yarın farklı bir maç beklediklerini ifade eden Kartal, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Sloven olmasından dolayı maçın hakeminden "değişik bir yönetim" bekleyip beklemedikleriyle ilgili soruya Kartal, "Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sahada iki takım çıkıp futbol oynayacak. İyi futbol oynayanın her zaman hakkını alacağını düşünüyorum. Yarın biz de elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçta güzel bir sonuç alarak ülke puanına da katkı yaparak turu geçmek istiyoruz." cevabını verdi.
(AA)

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