İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a patladı

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İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a patladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray galibiyetinin ardından başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a isim vermeden tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 1-0 kazandı, puanını 93'e yükseltip, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirirken, başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a isim vermeden tepki gösterdi.

Oyuncularının plana sadık kaldığını dile getiren Kartal, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Oyuncularım 90 dakika boyunca plana sadık kaldılar. Ne söylediysem harfi harfine yerine getirdiler. İlk 22 dakika oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1 veya 2 gol atabilirdik" dedi.

Soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmayı da açıklayan İsmail Kartal, "1 kişi eksik olduğumuz için onlara arkadaşınız için de oynayacaksınız dedim. Galibiyet için buraya geldik, 1 senedir bize yapılan tüm olumsuzluklara sahada cevap vereceğimizi söyledim. Kendi futbolumuzu sergiledik. Gayet akıllı oynadık. Rakibin 1 tane kaleyi bulan şutu yok. Attığımız golü çalışmıştık" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin, Rams Park'ta tarih yazdığını dile getiren İsmail Kartal, "Uzun yıllar unutulmayacak bir tarih yazıldı bu gece. 21 maç sonra Galatasaray'ı kendi evinde mağlup eden takım biz olduk. Çok iyi bir karakter koyduk. Sosyal medya trollerinin yaptığı saldırılarla bizi yıkmaya çalışanlara karşı hep dik durduk. Bu akşam da burada bazı şeyler oldu. Herkesin gözünün önünde yine oyuncularımla hep birlikte cevap verdik. Onların alınlarından öpüyorum. Hafta sonu İstanbulspor maçına bütün Fenerbahçelileri bekliyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler" ifadesini kullandı.

Son olarak hafta içinde başkan adaylığını açıklayan, Mourinho'yu takımın başına getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'a göndermede bulunan İsmail Kartal şöyle konuştu: "Özellikle beni düşürmeye çalıştılar. En son seçimler ile ilgili hocalar geld gitti. Oyuncularımın motivasyonu bozuldu. Hatta cuma günü antrenmanı iptal ettim, farklı bir program uyguladık. Bunu yapanları Allah''a havale ediyorum. Derbi öncesi bu açıklamalar Fenerbahçeliler'e yakışmaz."

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