İsmail Kartal balıkçıda ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Kocaeli'nin Kefken ilçesinde ortaya çıktı.
Kefken'de bir balıkçıya giden Kartal, 3 kilogram tekir balığı aldı.
KAFA DAĞITIYOR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı İsmail Kartal, kafa dağıtmak için Kandıra’nın Bağırganlı bölgesinde yer alan yazlığına gitti.
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza attığı dönemde İsmail Kartal'ın Bağırganlı'daki evinde stres attığı ifade edildi.
KANDIRA BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in makamında ziyaret etti.
Ziyaretin detaylarına dair ise bir açıklama yapılmadı.
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