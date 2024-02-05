İsmail Kartal Dzeko ile özel görüştü. Son 5 maçta gol atamamıştı

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İsmail Kartal Dzeko ile özel görüştü. Son 5 maçta gol atamamıştı
Fenerbahçe'de bu sezon attığı 16 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Edin Dzeko, son 5 maçta ağları havalandıramadı. Boşnak golcü ile teknik direktör İsmail Kartal özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan ve 29 maçta görev yapıp 20 gol ile 7 asistlik performansa imza atan Boşnak golcü Edin Dzeko, son 5 karşılaşmada ağları sarsamadı.

Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçı öncesindeki antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen Dzeko, takımda Fred'in yokluğunda ileri uçtan geriye gelerek aldığı yeni rol sonrası arkadaşlarını farklı bir şekilde beslemeye başladığına dikkat çekti.

İsmail Kartal da oyuncusunun bu performansından dolayı mutlu olduğunu ve gol yollarında son karşılaşmalarda başarılı olamasa da moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

Özellikle son oynanan Antalyaspor mücadelesinde rakip savunmayı kendi çevresinde toplayan ve takım arkadaşlarına alan açan Dzeko'nun aldığı darbelere rağmen yılmaması dikkat çekmişti.

BATSHUAYI DENGELİYOR
Dzeko'nun farklı rollerde görev yaptığı bu dönemde Michy Batshuayi'nin oyuna sonradan hamle oyuncusu olarak dahil olması ve golleriyle takımını ileriye taşıyabilmesi sevindirici bir gelişme oldu.

Fred'in yokluğunda orta sahada yeni alternatifler planlayan Kartal'ın, önümüzdeki maçlarda Dzeko'yu daha çok kendi golcülük rolüne entegre etmeye yönelik hamleleri yapabileceği öğrenildi.

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