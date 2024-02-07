İsmail Kartal küplere bindi. Sumudica'ya olay sözler: Muhatap olmak istemiyorum

Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu, karşılaşma sonunda zeminden şikayet etti. Yayıncı kuruluşa konuşan Kartal, "İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Bu kötü zemine rağmen iyi oynadık. Futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, iki hafta oynanan karşılaşma sonrası zeminden şikayet eden İsmail Kartal için sert ifadeler kullanmıştı.

Basın toplantısında kendisine bu sözler hatırlatılan İsmail Kartal, "Kendisi öyle cevap verdi, ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. O dönem TRT'ye yaptığı açıklamalar bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum" yorumunu yaptı.