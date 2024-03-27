İsmail Kartal oğlunu İhbar etti. Anında soruşturma başlatıldı

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İsmail Kartal oğlunu İhbar etti. Anında soruşturma başlatıldı
Olaylı derbide kimin ne ceza alacağı beklerken TFF İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında rapor istedi.

Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken herkes TFF’den gelecek PFDK sevklerini bekliyor.

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Futbolcuların yanı sıra teknik ekiplerin de dahil olduğu olaylarda İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiğini ifade etmişti.

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İddiaya göre İsmail Kartal’ın bu sözlerini ihbar olarak kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu akreditasyonu olmayan Emre Kartal’ın sahaya nasıl girdiğine dair bir soruşturma başlatacak.

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Soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden konuya ilişkin ekstra bir rapor isteyen TFF duruma göre harekete geçecek.

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