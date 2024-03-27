İsmail Kartal oğlunu İhbar etti. Anında soruşturma başlatıldı

Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken herkes TFF’den gelecek PFDK sevklerini bekliyor.

Futbolcuların yanı sıra teknik ekiplerin de dahil olduğu olaylarda İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiğini ifade etmişti.

İddiaya göre İsmail Kartal’ın bu sözlerini ihbar olarak kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu akreditasyonu olmayan Emre Kartal’ın sahaya nasıl girdiğine dair bir soruşturma başlatacak.

Soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden konuya ilişkin ekstra bir rapor isteyen TFF duruma göre harekete geçecek.