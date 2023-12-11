İsmail Kartal oynatmayınca babamla konuştum: Dzeko'nun itirafını Balic açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dezeko ile İsmail Kartal arasında yaşanan ilginç anı Elvie Balic anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal oynatmayınca babamla konuştum: Dzeko'nun itirafını Balic açıkladı

Elvir Balic, kendisi gibi Boşnak olan Dzeko ile yaptığı konuşmayı açıklarken İsmail Kartal'la' aralarında geçen dialoğu da anlattı.

Dzeko'nun İsmail Kartal'ın kendisinin neden oynatmadığını babasına sorduğunu iddia eden Balic!in açıklamaları dikkat çekti.

İşte o sözler:

İlk hazırlık maçında (Zenit) oynamadığım için şaşırmıştım.

Hatta 'Acaba hoca beni neden oynatmadı?' diye babamla konuştum.

Bir sonraki maçta (Kızılyıldız) soyunma odasına girdiğimde kaptanlık pazu bandının benim dolabımda asılı olduğunu gördüm.

Şok oldum! Bana böyle bir şey söylenmemişti.

Bu sürpriz beni o kadar motive etti ki anlatamam! Bana çok büyük bir sorumluluk verilmişti.

Şu anda Fenerbahçe'de ve İstanbul'da olmaktan ötürü çok mutluyum!

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