İsmail Kartal soyunma odasında ne söyledi? Batshuayi tek tek açıkladı

Beşiktaş maçında attığı golle takımına zafer kazandıran Batshuayi, "Gol atmak ve kazanmak harika hissettiriyor. Uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer almak ve takıma katkıda bulunmak beni mutlu ediyor. Sezon sonuna kadar bu ivmeyi korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Derbi öncesinde İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeyi de paylaşan Batshuayi, "Kartal bana güvendiğini ve sahada iyi bir performans sergilememi beklediğini söyledi. Bana verilen görevleri yerine getirmeye çalıştım ve takım olarak son maçlara kadar pozitif bir performans sergilemeyi hedefliyoruz," dedi.