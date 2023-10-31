İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu

Yapılan açıklamada; "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL’ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

Diğer taraftan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da PFDK'ye sevk edildi.

İşte sevk açıklaması;

-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.