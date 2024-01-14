İsmail Kartal: Zemin bize müsaade etmedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 yendi.

Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalar yaptı.

Konuşmasına, şehit olan askerlerimiz ile başlayan Kartal, "Öncelikle şehit düşen mehmetçiklerimiz adına üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek, baştan sona üstünlük bizdeydi. Rakibimizin uzun toplarla sonuca gitmek isteyeceğini biliyorduk. Zemin bize çok müsaade etmedi. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

''ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI''

Konuşmasını sürdüren İsmail Kartal, "İyi hazırlandık. Oyuncularım bugün hem hücumu hem savunmayı iyi şekilde yerine getirdik. Ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Sonuçta önemli olan kazanmaktı. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum." dedi.