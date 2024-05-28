İsmail Kartal'a bir darbe daha

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İsmail Kartal'a bir darbe daha

İsmail Kartal'a oyuncularından destek çıkmadı.

Trendyol Süper Lig’in 38 haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 6-0 gibi dev bir skorla galip geldi.

Oynanan dominant oyun ve skor her ne kadar herkesi memnun etsede Galatasaray’ın Konya’da aldığı galibiyetle Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi.

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İSMAİL KARTAL'A NE OLACAK?

Kaçan şampiyonluğun ardından gözler yaklaşan seçime yaklaşılırken teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması bekleniyor.

Başkan adayı Aziz Yıldırım Mourinho’yu getireceğini açıklarken Ali Koç sessiz kalmıştı.

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İSMAİL KARTAL'I İSTEMİYORLAR

Ali Koç’un seçilmesi halinde ne yapacağı bilinmezken oyuncular İsmail Kartal ile devam kararı ihtimaline karşı ayaklandı.

Yönetim ile görüşen Edin Dzeko ve Dusan Tadic İsmail Kartal ile devam edilmesi halinde takımdan ayrılacaklarını bildirdi.

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