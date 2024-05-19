İsmail Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada eksiklerden yakındı. Sezon başından bu güne kadar ağır gündemlere maruz kaldıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "İlk oynadığımız Galatasaray maçında birçok sakat ve eksikler vardı. Hangi oyuncularımız nerede ne cezalar aldı, bakmak lazım. Buraya da 6 eksikle geldik. Sezon başından bugüne kadar tüm yaşananlara rağmen kazanmak için geldik, en iyisine çalışacağız" diye konuştu.

Sağ kanatta Szymanski'yi tercih etmesi ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Sonuçta elimde yani iki tane kanat oyuncum var, ikisi de sakat. Oraya birini monte etmem gerekiyordu. Takım içinde oraya en yatkın olan, gelmeden önce de oynayan Szymanski'ydi. Onu da denedik. Mecburiyetten bazı şeyleri yapmak zorundayız" yorumunu yaptı.

Son olarak Galatasaray karşısında forvette Batshuayi'yi tercih eden İsmail Kartal konu ile ilgili şunları söyledi: "Bizim 3 tane santrforumuz var. Dzeko, Batshuayi, Serdar. Dzeko çok kaliteli, dünya çapında kariyerini kabul ettirmiş biri. Batshuayi da Belçika Milli Takım oyuncusu. İki si de çok büyük katkılar verdi. Maç maç düşünüyoruz. Bugüne kadar oyuncular ve biz birbirimize saygı gösterdik. İnşallah Batshuayi, sonradan girerse Dzeko atacağı gollerle kazanmamıza katkı verirler."