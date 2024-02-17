İsmail Kartal'dan flaş tepki. 'Bataklık' diyerek açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi Didi Stadı'nın zeminine tepki gösterdi.

Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş açıklama... Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan tecrübeli hoca, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler. Sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Birçok yer bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışına çıkacağız'' dedi.

İsmail Kartal ayrıca, ''Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik." ifadelerini kullandı.