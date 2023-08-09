İsmail Kartal'dan Galatasaray'ın anlaştığı Tete ile ilgili itiraf

Teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak."

''ÇALIM SAHADA OLUR''

"Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Buna çalım denmesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan, kaliteli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz."

"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor."

''GAYET İYİ DURUMDAYIZ''

"Fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun olarak da neler yapabileceğimizi resmi maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe olacak."

TETE AÇIKLAMASI

"Tete en başından beri bizim transfer listemizde yoktu. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Bize teklif edildi ancak hem ben uygun bulmadım hem kulübümüz uygun bulmadı. Bir de işin bonservis kısmı var. Tete ayarında veya daha üstün isimleri kadromuza katmak için uğraşıyoruz şu anda."

''LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU''

"Lincol'un sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor."

OKAN BURUK'A CEVAP

"Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'daki tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz."

''HER TRANSFER KALİTELİDİR''

"Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Pozitif oynayan bir takımız. Bu sezon Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. En büyük hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek."

KALECİ TRANSFERİ

"Bu süreci başkanımız yürütüyor. Her gün, her saniye işler değişebiliyor transferde."