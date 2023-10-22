İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşılaşmasının ardından Osayi Samuel'in performansıyla ilgili konuştu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

-Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak.

-Hocamız oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum.