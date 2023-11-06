İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı

Fenerbahçe'nin liderlik yarışında Trabzonspor'a karşı aldığı yara sonrası İsmail Kartal, defans hattı için kolları sıvadı. Yenilen gollerde yaptığı hatalar ile dikkat çeken Samet Akaydın'ın yerine altyapıdan çıkan bir oyuncuya deneyimli teknik adamın şans vereceği öne sürüldü.

İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı

Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde yenilen ve bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de stoper Samet Akaydın'ın performansı teknik ekibi düşündürüyor.

Yenilen gollerde yapılan bireysel hatalar dolayısıyla gözyaşlarıyla oyundan ayrılan Samet Akaydın'ın mental olarak kendine gelememesi halinde İsmail Kartal'ın altyapıdan yeni bir oyuncuya şans vereceği öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal'ın genç savunmacı Yusuf Akçiçek ile yakından ilgilendiği ve 17 yaşındaki stoperin idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacağı vurgulandı.

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