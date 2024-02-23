İsmail Kartal'ın Fred planı ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet
İsmail Kartal'ın Fred planı ortaya çıktı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de 4 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa karşısında planlarını yapıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sakatlığını atlatıp MR’ı temiz çıkan Fred, bu maçta forma giyebilir. Ancak bu konuda kesin bir karar verilmedi.

İsmail Kartal, ligde üçüncülük mücadelesi veren ve 48 golle gol yollarında etkili olan Kasımpaşa’ya karşı dikkatli olmak istiyor.

Rakibin kilit oyuncuları Aytaç Kara, Hajradinovic, Nuno Da Costa ve Fall’u nasıl durduracağı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Fred’in sağlığında bir sorun olmadığından emin olursa, onu bu önemli maçta oynatmayı planlıyor.

Brezilyalı yıldızın durumu, bugün (cuma) yapılacak son idmanın ardından maç günü belli olacak.

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