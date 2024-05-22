İsmail Köybaşı imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Köybaşı imzayı attı
Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı kararını verdi.

Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e çıkan Göztepe, yeni sezon için harekete geçti.

Sarı kırmızılı kulüp ilk olarak kaptan İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini uzattı. Köybaşı, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Kaptan."

34 yaşındaki İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giymişti.

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