İsmail Küçükkaya deprem bölgesinde hükümeti övdü

50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Felaketin yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşlara günlerce ulaşılamadı. Askerler zamanında bölgede arama kurtarma faaliyetlerine gönderilmedi ve deprem sonrasında da bölge halkı adeta kaderleri ile baş başa bırakıldı.

Felaketin sorumluluğunu hiçbir yetkili, hiçbir kurum almazken depremzedelere ‘kaderin planı’ dendi. Deprem bölgesinde yayın yapan İsmail Küçükkaya, Malatya’dan insanlara seslenirken bölgede yükselen inşaatları işaret ederek AKP hükümetini övdü.

Yabancı gazetecilerin inşaatları görünce şaşırdığını ifade eden Küçükkaya’nın hükümeti övdüğü sözleri şu şekilde:

“Yabancı gazetecileri gördüm onlarla konuştum. Farklı ülkelerden. İsveçlisi var Japon’u var. Biraz sohbet ettik. Bir taraftan tabi halkımızın taleplerini şikayetlerini dinliyorlar. Bir taraftan da ne kadar şaşırdıklarını söylüyorlar çünkü deprem bölgesinde yapılan inşaatlara.

Gerçekten Adana’dan başladım Gaziantep’e Nurdağı’na. Olağanüstü bir çaba da var onu da söyleyelim. Kolay bir şey değil. Eleştirelim ama eleştirirken onun da hakkını vermemiz gerekir. Sonra nedir sizi etkileyen?

Dünyanın başka bir yerinde bu kadar çok inşaatın aynı anda yapılabilmesi kolay değildir diyorlar”