Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci İsmail Saymaz, gözaltına alınacak isimlerin kendisine kaynakları tarafından iletildiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaştığını anlattı. Listede yer alan avukat Feyza Aktan'ın kendisini aradığını belirten Saymaz'ın anlattıkları gündem oldu.

İşte İsmail Saymaz'ın canlı yayında anlattıkları

"Ben sabah telefonla uyandım. Ben arayan kaynak Dilan ve Engin Polat'ın villalarında gözaltına alındığını söyledi. Ben uyuşturucu operasyonu olduğunu bilmiyordum. İddialar vardı ama... İrem Derici haberini gördüm. Dakikalar sonra 19 magazin ünlüsünün narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bunlardan biri de Feyza Altun. Feyza Altun'u sosyal medyada paylaştım.

"DEDİĞİ ANDA KAPI ÇALDI"

Feyza Altun beni aradı. "Ne münasabet, ben evimde oturuyorum. Ne Yani Dilan Polat ile bir iki defa oturduk diye yakınlığımız mı olacak ki birlikte gözaltına alınalım" dediği anda kapı çaldı. "Ne oluyor ya" dedi. Polisler geldi. O sırada gözaltına alındı. Bendeki liste doğrulanmış oldu."

Bir dönem Dilan Polat ve fenomenlere yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen avukat Feyza Altun, Haziran ayında (2025) Dilan Polat’la yan yana verdiği samimi pozla sosyal medyada gündem olmuştu.

Feyza Altın 19 Şubat'ta da (2024) ‘Şeriata hakaret ettiği’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenen Altun 20 Şubat'ta yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.