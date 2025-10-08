İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılık tarafından yürütülen dosya kapsamında, kamuoyunca tanınan bazı kişilerin uyuşturucu madde kullanımıyla bağlantılı olduklarına dair tespitlerin ardından teyakkuza geçildiği aktarıldı. 19 ünlü isim gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLERE DEV OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İŞLEMLERİN ARDINDAN, SERBEST BIRAKILACAKLAR

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları aktarıldı.

"GÖZALTI" PROSEDÜRÜ İŞLEDİ

Ancak prosedürleri "gözaltı" şeklinde olması ise dikkat çekti. Ayrıca operasyonu emniyet yerine jandarmanın gerçekleşmesi dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Gözaltına alınan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ÜNLÜLERE NARKOTİK OPERASYONUNDA ÇARPICI AYRINTILARA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ