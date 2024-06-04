İsmail Saymaz ‘normalleşme bitti’ dedi! İl il kayyum atanacak belediyeler

“En azından, DEM Partililer açısından vaziyet böyle...” diyen Saymaz, “Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarete gitmeden polisler belediyeye gitti çünkü. ‘Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray Meydanı’nın açıldığı hafta Hakkari’ye kayyum atanıyor.

Akış’ın 10 yıldır yargılandığı ve seçilmesine hiçbir yasal engel oluşturmayan KCK Davası, kayyum atanmasına gerekçe yapılıyor. Üstelik dava birden bire hızlandırılarak ve duruşma arasında mütalaa hazırlanarak oluyor bütün bunlar. Hakkari’nin arkası gelecek, öyle görünüyor” diye yazdı.

“KAYYUM UYGULAMASI İL İL YAYILACAK”

Kayyum uygulamasının siyasi atmosfere bağlı olarak il il yayılabileceğini kaydeden Saymaz, “Şimdi üçüncü kayyum dalgası ile karşı karşıyayız. 2014 ve 2019’daki yerel seçimlerden sonra kayyum politikası DEM’i geriletmedi. Aksine iradelerine müdahale edildiğini düşünen DEM Partililer hem el konan belediyelerini geri aldı hem de batıda AK Parti’ye kaybettirdi. 2029’da da farklı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.