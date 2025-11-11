Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında CHP'den AKP’ye geçişiyle tepki çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisi hakkında beş ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Saymaz, “Özlem Hanım, benim hakkımda bulunacağınıza rüşvet itirafında bulunan Baki Nugay hakkında bulunun. Ben gazetecilik yaptım” diyerek duruma tepki gösterdi.

'UTANMAZCA DEĞİL Mİ?'

Saymaz, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçiş sürecine ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “Ben dedim ki; Özlem Çerçioğlu’nun bu transferi, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarından kurtulma çabasıdır. Bu yapılan utanmazcadır. Bu riyakarlık değilse nedir?” ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın “Elinden gelse beni İmralı’ya koyduracak neredeyse. Düşünebiliyor musunuz?” tepkisi de dikkat çekti.

'AK PARTİ’YE GEÇİŞ HİMAYE İÇİN'

İsmail Saymaz, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardında hakkındaki devam eden soruşturmalar olduğunu öne sürerek “Özlem Çerçioğlu belli ki hakkındaki dosyayı bildiği için himayeden yararlanmak adına AK Parti’ye geçti. O dosyada adı geçen Zeydan Karalar tutuklanıyor ama Özlem Hanım transfer olup aklanıyor. Bu adalet mi?” dedi.

'CHP’LİLERDEN AK PARTİ’YE GEÇENLER DOSYADAN KAÇIYOR'

Saymaz açıklamarına “CHP’li bazı belediye başkanlarının gelmekte olan soruşturmadan kurtulabilmek için kapağı AK Parti’ye attığı apaçık ortada. Özlem Çerçioğlu’nun da bu dosyaya dahil edilmesi gerekir. Zeydan Karalar dahil ediliyorsa o da edilmeli. Kadir Gecesi’nde mi doğdu? Özelliği nedir?” diyerek son verdi.