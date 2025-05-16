İsmail Saymaz'a verilen ev hapsi kararı kaldırıldı

Gezi davası soruşturması kapsamında, ev hapsi verilen gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı. Adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.
19 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan gözaltına alınan Saymaz hakkında, 20 Mart'ta savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi uygulanmasına hükmedilmişti.