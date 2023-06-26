İsmail Saymaz’dan CHP'de İmamoğlu-Özel formülü iddiası

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Bugünkü yazısında Saymaz, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sonrası için Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu formülünün dillendirildiğini belirtti.

Saymaz, "Kılıçdaroğlu sonrası için Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren formül kulislerde dilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen cuma akşamı İstanbul'u kazanmasının 4. yılında ‘Demokrasi Şöleni' düzenledi.

CHP'den sınırlı katılım vardı.

Kılıçdaroğlu gelmedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MYK üyesi Ahmet Akın, iki milletvekili ve dört belediye başkanı ile İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Hani, “CHP boykot etti” dense yeridir.

Özel ve onunla hareket eden Başarır'ı ise ayrı değerlendirmek gerek. Onların katılımını CHP'deki değişim sürecinde yan yana yürüyenlerin dayanışması olarak görmeliyiz.

Çünkü İmamoğlu'na yakın çevreler değişimi oluşturacak kadro içinde Özel'i de sayıyor.

Özel Cephesi ise şöyle düşünüyor:

“Özel ve İmamoğlu geçmişte de görüşüyordu bugün de. Paralel düşünüyorlar. Ama ortaklaşma için henüz erken. Genel başkanın nasıl davranacağını görmek istiyorlar.”

Özel Cephesi, “Bu iki siyasetçinin rakip olmadığını, birbirlerine rağmen adım atmadıklarını, hatta karşılıklı ne düşündüklerini merak ederek yürüdüklerini ve iletişim içinde olduklarını” söylüyor.

İki siyasetçiye göre CHP'nin kurultayı Mart 2024'ten önce yapılmalı.

Bu değişime bağlı olarak partiye heyecan ve moral gelmeli. Aksi takdirde seçimde hezimet yaşanabilir.

Kılıçdaroğlu sonrası için Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren formül kulislerde dilendiriliyor.

Özel Cephesi, bu senaryo için şöyle diyor:

“Böyle bir beklenti var. Ama, iki siyasetçi, el sıkışmış değil. Genel başkanımızı incitmeden bir formül bulabilirlerse büyük heyecan yaratır.”