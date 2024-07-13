İsmail Saymaz'dan flaş iddia! Erdoğan o bakanları da görevden alabilir

Düzenleme: Kaynak: Halt TV
İsmail Saymaz'dan flaş iddia! Erdoğan o bakanları da görevden alabilir

Son günlerde kabinede gerçekleştirilen değişiklikler Türkiye'nin gündeminde geniş yer buldu. Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki görev değişiklikleri öne çıkarken, kulislerde yeni iddialar konuşulmaya başlandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayımlanan 'Gündem Özel' programında siyaset gündemini değerlendirerek yeni kulis bilgilerini izleyicilerle paylaştı. Saymaz, kabinedeki değişiklikleri ele alırken, iki bakanın daha görevden alınabileceğine dikkat çekti. Bu değerlendirmeleriyle Saymaz, siyasi arenada olası değişimlere işaret etti.

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İSMAİL SAYMAZ AÇIKLAMALARINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bugünden yarına bir bakan değişikliği bekleniyor diyemem. Bugün görüştüğüm AKP kaynaklarım. Cumhurbaşkanının bir hafta arayla bir bakan daha değiştirmeyeceğini söylediler. Tabii bu değişmeyeceği anlamına gelmez. Fakat Özellikle ticaret bakanı Ömer Bolat ile ilgili çok fazla 'istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları alıyorum."

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'BU İŞ ÖMER BOLAT'LA BAŞLAR...'

Diğer duyduğum isim ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görevden alınacağı yönünde. Abdulkadir beyin yakın çevresine bunu sorduğumda ise bu bilgi yalanlanıyor. Hatta onlar 'önümüzdeki hafta bakanlar kurumu programı hazırlıyoruz nasıl böyle bir şey olabilir?" diyorlar. Ben de düşünmeden edemiyorum. Galiba Abdulkadir beyin parti içinde ayağını kaydırmak isteyenler var. Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim. Ama ben bu iki isim hakkında çok kulis döndüğünü söyleyebilirim."

'ABDULKADİR URALOĞLU İLE DEVAM EDER'

"Eğer bir bakanla ilgili bir tasarruf yapılacaksa ben bu işin Ömer Bolat'la başlayıp Abdulkadir Uraloğlu ile devam edeceğini düşünüyorum."

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YAKIN ZAMAN ÖNCE İKİ BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeni atamalar yapıldığı duyuruldu. Fahrettin Koca'nın görevden affını istemesi ve talebinin kabul edilmesi üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Aynı şekilde, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirildi. Bu atamalar, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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