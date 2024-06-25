İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Sözcü’den ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Sözcü’den ayrıldı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Sözcü'den ayrılan Saymaz’ın yeni dönemde Halk TV’de olacağı açıklandı

Son olarak Sözcü TV’de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazısı yazan İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Saymaz, yeni dönemde Halk TV’de olacak.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Saymaz’ın gelişini açıkladı. Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" dedi.

ekran-goruntusu-2024-06-25-142634.png

Saymaz 2021'de Sözcü'den Halk TV'ye, 2023'te de Halk TV'den Sözcü'ye geçmişti.

Son Haberler
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı Keşfet
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi Gündem
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun Gündem
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir Ekonomi
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir
Erdoğan Putin ile görüştü Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları Sağlık
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı Gündem
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı