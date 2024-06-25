İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Sözcü’den ayrıldı

Son olarak Sözcü TV’de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazısı yazan İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu. Saymaz, yeni dönemde Halk TV’de olacak.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Saymaz’ın gelişini açıkladı. Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" dedi.

Saymaz 2021'de Sözcü'den Halk TV'ye, 2023'te de Halk TV'den Sözcü'ye geçmişti.