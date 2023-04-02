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İsmail Yüksek'ten Jesus yorumu: Olmaması etkiler

Derbi öncesi Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:57
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İsmail Yüksek derbi öncesi konuştu

İsmail Yüksek'ten Jesus yorumu: Olmaması etkiler
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞIZ"
Derbiyle ilgili konuşan İsmail Yüksek "Taraftarımızı çok özledik. Güzel bir derbi akşamı olacağını umuyorum. Güzel bir derbi galibiyeti olacağını umuyorum. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama biz de kendimize güveniyoruz. Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız." dedi.

"JORGE JESUS'UN OLMAMASI ETKİLER"
Cezalı olan Jorge Jesus'un kulübede olmaması hakkında da konuşan İsmail Yüksek "Jorge Jesus'un olmaması etkiler ama dışarıdan bizi destekleyeceğiniz de biliyoruz. Yardımcı antrenörümüz de çok deneyimli. Onun da katkıları olacaktır. Tek hedef galibiyet." ifadelerini kullandı.

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