İsmail Yüksek: Gerçekçi olmalıyız

İsmail Yüksek, Avusturya karşısında elde edilen zaferin ardından yaptığı açıklamada, "Maç öncesinde birçok kişi Avusturya'yı favori olarak gösteriyordu. Ancak biz önceki maçın hesabını kapatmaya hazır bir şekilde sahaya çıktık.

Gösterdiğimiz mücadeleyle herkese neler yapabileceğimizi gösterdik ve bu takımın parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bu nesil için bu başarıyı hak ediyorduk ve sonucundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ GERÇEKÇİ OLMALIYIZ"

Takım arkadaşlarına da değinen Yüksek, "Sakatlanan arkadaşlarımız için de oynadık ve onların ruhunun burada olduğunu hissettik. Sahada sergilediğimiz performansla niyetimizi açıkça ortaya koyduk. Şimdi gerçekçi olmalı ve her maçı ayrı ayrı ele almalıyız. Sıradaki rakibimiz Hollanda. Onlar da güçlü bir takım ama bizim için yenilmez bir rakip yok. Sahada kim daha iyi mücadele ederse, turu o geçer." şeklinde konuştu.