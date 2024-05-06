İsmail Yüksek kimseyi dinlemedi. Kararını verdi

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İsmail Yüksek kimseyi dinlemedi. Kararını verdi
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek tedavi için Sırbistan'a gitmeye karar verdi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ağır bir sakatlık yaşamıştı.

Ayak bileği bağında kopma tespit edilen yıldız futbolcuya İstanbul'da ameliyat olması önerildi. Ancak EURO 2024 Finalleri'ne yetişmek isteyen İsmail Yüksek, işini şansa bırakmadı ve tedavi için tercihini Sırbistan'dan yana kullandı.

İsmail Yüksek 10 gün boyunca Sırbistan'da kalacak, tedavisi dünyaca ünlü spor hekimi Andreja Milutinovic tarafından yapılacak. Aynı doktora daha önce Neymar ve Dusan Tadic de tedavi olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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