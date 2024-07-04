İsmail Yüksek neden küfür etti

Millilerimiz muhteşem bir performans gösterip, Avustura’yı 2-1 yenerek Çeyrek Final’de Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Futbolcular, Avusturya galibiyeti sonrası hem statta, hem soyunma odasında, hem de dışarıda doyasıya eğlendi.

Türkiye’nin her yöresine ait halk oyunları oynayan Milli yıldızlarımız en son dışarıda horon teperken görüntülendi.

Horon teperken yan yana gelen İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

“A… KOYİM BÖYLE TUTCAN”

Yıldız, elinde küçük Türk bayrağı ile oynamaya çalışınca İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a bayrağı nasıl tutması gerektiğini gösterdi ve “A*** koyim böyle tutcan.” ifadelerini kullandı.