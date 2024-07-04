İsmail Yüksek neden küfür etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
İsmail Yüksek neden küfür etti

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya galibiyeti sonrası eğlenceye doyamadı. En son dışarıda horon tepen İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında ilginç bir diyalog geçti.

Millilerimiz muhteşem bir performans gösterip, Avustura’yı 2-1 yenerek Çeyrek Final’de Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Futbolcular, Avusturya galibiyeti sonrası hem statta, hem soyunma odasında, hem de dışarıda doyasıya eğlendi.

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Türkiye’nin her yöresine ait halk oyunları oynayan Milli yıldızlarımız en son dışarıda horon teperken görüntülendi.

Horon teperken yan yana gelen İsmail Yüksek ile Kenan Yıldız arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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“A… KOYİM BÖYLE TUTCAN”

Yıldız, elinde küçük Türk bayrağı ile oynamaya çalışınca İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a bayrağı nasıl tutması gerektiğini gösterdi ve “A*** koyim böyle tutcan.” ifadelerini kullandı.

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