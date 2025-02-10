İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu

Alanyaspor Fenerbahçe maçının ilk yarısında Çağlar Söyüncü ile İsmail Yüksek sakatlık geçirdi. Sarı lacivertli kulüp milli futbolcularının son durumu hakkında resmi hesabından paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmeleri @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.