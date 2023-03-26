İsmail Yüksek'in hedefi Hırvatistan galibiyeti

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.

"ERMENİSTAN BİZİM ÖLÇÜMÜZDE TAKIM DEĞİL"

Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek, Hırvatistan maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım armasıyla Bursa'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten İsmail, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attı ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

"HERKES BURSA'NIN NASIL OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"

Hırvatistan maçında forma giymeyi istediğini ancak buna teknik direktör Kuntz'un karar vereceğini dile getiren İsmail, "Birçok maça çıktım o atmosferde, herkes Bursa'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyor." dedi.