İsmail Yüksek'ten Kartal'a rest: Yetersizsem giderim

Fotospor'da yer alan habere göre; Sosyal medya üzerinden sürekli kendisinin yetersizliği üzerine eleştiriler yapılan İsmail Yüksek, bu duruma isyan etti.

En büyük desteği ise teknik direktör İsmail Kartal verdi.

Milanlı futbolcu Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelmesinin ardından, "İsmail Yüksek'in bir kaç kat daha iyisi gelecek" yorumları, genç oyuncuyu rahatsız etti.

Nordsjaeland maçı öncesinde İsmail Kartal'la bir görüşme yapan İsmail Yüksek'in, "Yetersiz bulunuyorsam gitmeye hazırım" dediği, Kartal'ın, "bunu nereden çıkardın" demesi üzerine Yüksek'in, "sosyal medya öyle diyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İsmail Kartal ise Karagümrük maçından sonra basın toplantısında söylediği, "Sosyal medyanın ne dediği önemli değil" sözlerini İsmail Yüksek'e de aktardı.

Son olarak genç oyuncuya basın toplantısında söylediği ''Şu anda bir oyuncu arayışımız yok'' sözlerini hatırlattı.

Son dönemde gösterdiği performansla Bundesliga ve Serie A takımlarının gözdesi haline gelen İsmail, yakından izleniyor.