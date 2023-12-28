İsmailağa Afganistan'da ne yapıyor. Taliban’la son 3 ayda üçüncü kez görüştüler

Cumhuriyet’in haberine göre; İsmailağa Cemaati 20 Aralık tarihinde Afganistan'da Taliban ile bir araya gelerek sosyal hizmetler ve eğitim alanında yeni açılışlar yaptıklarını duyurdu.

Cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İsmailağa camiamızın dış hizmetler kuruluşu İDDEF nezaretinde hocalarımızdan oluşan heyetimiz Afganistan’da temaslarda bulundu. Sosyal hizmetler, eğitim alanında yeni açılışlar ve halk buluşması gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

SON ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşmeyle birlikte son üç ayda Taliban ile üçüncü kez bir araya gelinmiş oldu.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki 28 Ekim’de Türkiye’yi ziyaretinde İstanbul’da Afganistan konsolosluğunu, Ankara’da ise büyükelçiliğe ziyarette bulunmuştu.

Muttaki, hükümet yetkililerinin yanı sıra İsmailağa cematini de ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmişti.

Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu bu görüşmelerle ilgili “Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki tekkemiz İsmailağa Camisi’ne ziyarette bulundular. Ümmet adına istişare ve fikir alışverişi oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.