İsmailağa Afganistan'da ne yapıyor. Taliban’la son 3 ayda üçüncü kez görüştüler

Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa Afganistan'da ne yapıyor. Taliban’la son 3 ayda üçüncü kez görüştüler
İsmailağa cemaati Taliban ile üst düzey temaslarda bulundu. Bu görüşmeyle birlikte İsmailağa cemaati Taliban ile son üç ayda üçüncü kez bir araya gelmiş oldu.

Cumhuriyet’in haberine göre; İsmailağa Cemaati 20 Aralık tarihinde Afganistan'da Taliban ile bir araya gelerek sosyal hizmetler ve eğitim alanında yeni açılışlar yaptıklarını duyurdu.

Cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İsmailağa camiamızın dış hizmetler kuruluşu İDDEF nezaretinde hocalarımızdan oluşan heyetimiz Afganistan’da temaslarda bulundu. Sosyal hizmetler, eğitim alanında yeni açılışlar ve halk buluşması gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

SON ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşmeyle birlikte son üç ayda Taliban ile üçüncü kez bir araya gelinmiş oldu.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki 28 Ekim’de Türkiye’yi ziyaretinde İstanbul’da Afganistan konsolosluğunu, Ankara’da ise büyükelçiliğe ziyarette bulunmuştu.

Muttaki, hükümet yetkililerinin yanı sıra İsmailağa cematini de ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmişti.

Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu bu görüşmelerle ilgili “Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki tekkemiz İsmailağa Camisi’ne ziyarette bulundular. Ümmet adına istişare ve fikir alışverişi oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ekran-goruntusu-2023-12-28-090932.png

ajshscjasc.jpg

İlgili Haberler
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu
İsmailağa cemaati Taliban'ı ziyaret etti
Son Haberler
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal Sağlık
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda Gündem
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend Ekonomi
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar Dünya
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu Ekonomi
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu
İshalden neler ve nereler sorumlu Sağlık
İshalden neler ve nereler sorumlu