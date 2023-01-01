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İsmailağacılar yılbaşı gecesi sokağa indi

İsmailağa Cemaati, yılbaşı gecesi sokağa çıkarak yürüyüş yaptı ve kutlayanları eleştirdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 15:46
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İsmailağa cemaati yılbaşı gecesi sokağa inip yürüyüş yaptı

İsmailağacılar yılbaşı gecesi sokağa indi
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İsmailağa Cemaati, yılbaşı gecesi "Günahın zirve yaptığı gece" diyerek yürüyüş yaptı. 

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Hüseyin Çevik, "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." ifadelerini kullandı.

Neredeyse her yılbaşında yaşanan tartışmalar bu yıl da devam etti. Yılbaşının kutlanmasına karşı olan gruplar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. O gruplardan biri de İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan grup oldu.

İsmailağa Cemaati'nin hatiplerinden Hüseyin Çevik ve beraberindeki topluluğun yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş, sosyal medyada gündem oldu.

"EY ŞANLI ORDU" DİYE PAYLAŞIM YAPTILAR

Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grupla beraber yürüdükleri görülen cemaat mensuplarının, görüntüleri mehter marşlarından olan "Ey şanlı ordu" ile paylaşmaları dikkat çekti.

"GÜNAHIN ZİRVE YAPTIĞI GECEDE SOKAKLARDAYDIK"

Yürüyüş ile ilgili yapılan paylaşıma not olarak: "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." yazıldı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken 29 yaşındaki müridi ile imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

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Ötüken
1.01.2023 16:27
Diyorum ki bunların ki hikaye.Baktılae millet kutluyor kendileri de bu şekilde tatmin oluyorlar.Yoksa ilk bunlar kutlarlar işlerine gelince.  
 
aysun
1.01.2023 16:24
arkadaki koyunlar sayesinde öndekiler luks hayat yaşıyorlar.  
 
1950
1.01.2023 16:21
Birde sanki Hiranur vakfı var, onlar deşifre oldu, yoksa bütün cemaat ve tarikatların hepsinin DNA sı aynı, suç bunların değil, onlara destek olan akp-mhp yönetiminin  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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