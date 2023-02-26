26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsmailağa Cemaati’nin yurduna gönderilen depremzede çocukların nerede olduğu ortaya çıktı. Diyanet geri aldı

İsmailağa Cemaati’nin yurduna gönderilen depremzede çocukların nerede olduğu ortaya çıktı. Diyanet geri aldı

Deprem bölgesinden Sakarya’ya getirilen 9 çocuğun nerede oluğu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çocukların İsmailağa Cemaati’nin yurduna yerleştirildiği doğrulanırken sonrasında Diyanet görevlilerinin aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:04
Takip Et

İsmailağa Cemaati’nin yurduna gönderilen depremzede çocukların nerede olduğu ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’nin yurduna gönderilen depremzede çocukların nerede olduğu ortaya çıktı. Diyanet geri aldı
+
Aa
-

Deprem bölgesinden Sakarya’ya getirilen 9 çocuğun İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen bir Kuran kursuna getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından çocukların geri alındığı belirtildi. Vakıf görevlilerinden biri ise çocukların Diyanet’e bağlı bir yere yerleştirildiğini iddia etti.

Depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Deutsche Welle’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın depremzede çocukları tarikat kursundan geri aldığını belirtildi. Ancak çocukların nerede olduğuna dair tartışmalar devam ederken Cumhuriyet konuya ilişkin bahsi geçen Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’na sorular yöneltti.

‘MÜFTÜ GÖNDERDİ’

Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin’in haberine göre, ismini vermek istemeyen bir vakıf görevlisi süreci şu şekilde anlattı:

“Normalde çocukların buraya gelişi aslında bizim Hasan Başiş Hoca Efendi bağlantısı ile oldu. Buranın il müftüsü. Biz de yatacak yerleri olsun diye aldık. Sonra böyle bir hani fitne, sıkıntı gibi olunca gönderildiler. Biz burada resmi olaraktan yapıyoruz, bağlantıya hocamızla geçiyoruz. Bize kendisi ‘Çocuklar şu anda çok kalabalıklar. Depremle alakalı sıkıntılar oldu’ deyince resmi kurslarımıza dağıtmaya düşündük amacımız buydu. Geçici süre kalacaklardı ancak böyle bir fitne olunca çocukları geri yollamak zorunda kaldık”

‘SURİYELİLERLE KALIYOR’

Çocukların nereye gittiğine ilişkin sorumuza ise vakıf görevlisi, “Diyanet’te yabancıların olduğu bir yer var. Bu İhsaniye Camisi’nin yakınlarında bir yer. Diyanet’e bağlı kurum yurt gibi diyeyim yani. Biz de Diyanet’e bağlıyız ama onlar da tamamıyla Diyanet’e ait olan bir yerdeler. Yabancı çocuklar kalıyor. Bu çocukların da Suriyeli olduklarını duydum” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
3
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
4
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
5
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
6
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Milli Takım hocası Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi? İtalyan basını açıkladı
﻿Milli Takım hocası Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi? İtalyan basını açıkladı
﻿Milli Takım hocası Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'na telefonda ne dedi? İtalyan basını açıkladı
﻿Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi
﻿Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi
﻿Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi
﻿Otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı
﻿Otomobil ve motosiklet sürücüleri çarpıştı: 1 yaralı
﻿Depremzedeler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
﻿Depremzedeler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
﻿Depremzedeler kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.