İsmailağa şeyhinin kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkmıştı: Vakfın internet sitesinden adını sildiler

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkınca vakfın sitesinde temizlik başlatıldı.

Sitede Gümüşel’in ismi silinirken, ‘Tarihçe’ bölümü tümden kaldırıldı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken ‘evlendirdiği’ ve yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına yol açtığı ortaya çıkınca tepkiler yükseldi.

Haberi aktaran Birgün yazarı Timur Soykan, gelen tepkilerin ardından sitede temizliğe gidildiğini Twitter’dan duyurdu.

Haberin ardından Hiranur Vakfı sitesinden kurucunun ismi silindi. Siteden ‘Tarihçe’ bölümü de kaldırılırken, Gümüşel’in anlatıldığı bölümde kaldırılarak yerine ‘Yerleşkemiz’ bölümü eklendi. Hiranur Vakfı’nın sitesinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çok sayıda fotoğrafının da kaldırıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraflardan birinde Gümüşel, kendisine “Hoca fabrikam” dediği iddia edilen İsmailağa Cemaati’nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun önünde görünüyordu. Soykan’a göre vakfın sitesinden siyasilerin ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar da silindi.

NE OLMUŞTU?

Altı yaşındayken babası Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.