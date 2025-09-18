İsmailağa, Suriye’de cihatçılar ile kol kola! Şam’da medrese açacaklar

Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun Türkiye ayaklarından İsmailağa cemaati 6 Ocak’ta Şam’a bir heyet gönderdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Humus Müftüsü Muhammed Sehl Cüneyd’i ziyaret ettiklerini duyuran cemaat açıklamasında; “Humus’taki mevcut durum ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında istişarelerde bulunuldu” ifadelerini kullanmıştı.

SURİYELİ BAKAN DA İSMAİLAĞA’NIN ETKİNLİĞİNE KATILMIŞTI

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, İsmailağa cemaatinin ziyaretinin ardından Suriye Evkaf (Vakıflar) Bakanı Muhammed Ebul Hayrüş Şükri de 30 Haziran’da İsmailağa cemaatinin İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nca İstanbul Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde düzenlenen “Sahihi Buhari Hadis Okumaları Meclisi” adlı etkinliğe katılmıştı. Ayrıca Suriyeli bakan, 28 Haziran’da da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret etmiş; iki ülke arasında vakıflar özelinde ortak yürütülecek çalışmalar konuşulduğu aktarılmıştı.

İSMAİLAĞA SURİYE’DE ÖRGÜTLENİYOR

Cemaat; sosyal medya hesabından 15 Eylül’de yaptığı paylaşım ile Suriye’ye yeniden bir heyet gönderdiğini duyurdu. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nı temsilen gönderilen heyetin Suriye Evkaf Bakanı Ebul Hayrüş Şükri ile Suriye Başmüftüsü Usame Rıfai’yi ziyaret ettiği açıklandı. Cemaat, görüşmelerin sonucunda Şam’da bir “İsmailağa İlim Merkezi” adıyla bir medrese kuracağını duyurdu.

Suriye Evkaf Bakanlığı, geçen ay Şam Evkaf Müdürlüğü’ne yazı göndererek Şam camilerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e deccal diyen Saidi Kürdi’nin (Saidi Nursi) toplu eserleri olan “Risalei Nur” derslerinin verilmesini de kararlaştırmıştı.