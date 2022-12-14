6 yaşında çocukla evlenen Kadir İstekli'nin ifadesi ortaya çıktı. Fotoğrafları kabul etti

Odatv'den Can Özçelik İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli’nin 2 Aralık 2020’de savcılığa verdiği ifadeye ulaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kadir İstekli, “H.K. İstekli, benim resmi nikahlı eşimdir. Hala eşimle ve bir çocuğumla birlikte ikamet ediyoruz” dedi.

“6 YAŞINDA EVLENDİM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM”

H.K.G’nin kendisiyle 6 yaşında evlendirildiği yönündeki şikayetini kabul etmeyen Kadir İstekli, “Ben eşimin babası tarafından dini nikahımızın kıyıldığı ve eşim 6 yaşındayken cinsel birliktelik yaşadığımız konusundaki beyanlarını kabul etmiyorum. Eşimle evlendikten sonra aramızda sözlü tartışma oluyordu.

“TARTIŞMAYI UZATMAMAK İÇİN ‘DOĞRUDUR’ DEDİM”

Eşim sürekli bu iddiayı gündeme getiriyordu ben de bu durumu kabul etmiyorum. 6 yaşında birlikteliğin mümkün olmadığını anlattım ancak eşim bu durumu kabul etmiyor. Ben tartışma sırasında eşimin ısrarlı olması nedeniyle ve tartışmayı uzatmamak için ‘doğrudur, dediğin gibidir’ şeklinde sözler söylemiştim. Bu sözleri hangi, tarihte söylediğimi hatırlamıyorum. Bu tartışma sırasında eşim ve benim dışımda başka kimse yoktu. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK İSTEMİYORDU”

H.K.G ile bir yıldır aile içi tartışmalar yaşadığını anlatan Kadir İstekli, “Cinsel ilişkide bulunmak istemiyordu. Ben de kendisine ‘Tamam rızan yoksa olmasın’ şeklinde cevap veriyordum. Eşimin istek ve rızası dışında cinsel ilişkide bulunmuş değilim. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

“FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM”

H.K.G’nin şikayet dilekçesiyle birlikte savcılığa verdiği fotoğraflarla ilgili de savcılığın sorularını yanıtlayan Kadir İstekli ifadesinde şunları söyledi:

“Eşim tarafından ibraz edilen fotoğraflardaki erkek şahıs benim. Sadece çaydanlık resmi bulunan ve sırtı dönük vaziyetteki erkek şahsın ben olup olmadığımdan emin değilim. Eşimin yalnız olarak bulunduğu fotoğrafları ben çekmedim. Dosyadaki ev fotoğrafı Sapanca’daki eşimin ailesinin evidir. Ben dosyadaki eşimin beyaz gelinlikli fotoğrafındaki gelinliği diktirmedim. Boynunda bulunan kolyeyi de ben almadım. Eşimin 13 yaşındayken nişan fotoğrafı olarak çektirdiğini iddia ettiği fotoğraf nişan fotoğrafı değildir. Aile içi bir fotoğraftır. Ben suçlamaları kabul etmiyorum.”

“PSİKOLOJİM BOZULUYOR”

H.K.G’nin ailesi ile yakın oturduklarını söyleyen Kadir İstekli, “Kayınbabam ile evlerimiz yan yanadır. Eşim başka eve taşınmamızı istiyordu. Müstakil bir evimizin olmasını istiyordu. ‘Sıkıldığını, darlandığını’ söylüyordu. Ben daha sonra taşınabileceğimizi söyledim. Eşim de bana ‘Ben burada kaldığım sürece psikolojim bozuluyor, sen bir şey yapmazsan ben bir şeyler yaparım’ şeklinde konuşuyordu” dedi.

“İKİNCİ EVLİLİK YAPABİLİRSİN” İDDİASI

H.K.G’nin kendisinden ayrılmak istediğini anlatan Kadir İstekli, “Aramızda husumet ve düşmanlık yok ama bir yıldır böyle davranıyor. Eşim yaklaşık 6 ay önce benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben de ayrılmak istemedim. Eşim bana ‘Ben seninle cinsel ilişkide bulunmak istemiyorum. Sen ikinci bir evlilik yapabilirsin’ dedi. Ben de eşime ‘Ben senden memnunum, ikinci evlilik olmaz. Sen ne zaman istersen o zaman beraber oluruz’ şeklinde sözler söyledim” diye konuştu.

AVUKATTAN “FOTOMONTAJ” SAVUNMASI

Kadir İstekli’nin avukat ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyledi. Şikayet eden H.K. Gümüşel’in iddiasına yönelik soruşturma dosyasına fotoğraflar dışında başka bir delil sunulmadığını savunan avukat, “Fotoğrafın fotomontaj olup olmadığı da belli değil” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı. Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ, MÜCADELEYİ BIRAKMADI

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.

VAKFIN BİNASI MÜDÜRLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.