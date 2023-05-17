İsmailağa'nın hocasından skandal sözler. İkinci tur öncesi yalanlar yine başladı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik'in sosyal medyada paylaşılan bir videosu viral oldu. Çevik Türkiye'nin kaderini belirleyecek ikinci tur öncesinde "Yarabbi bunlar camileri ahıra çevirecekler" dedi.

İsmailağa'nın hocasından skandal sözler. İkinci tur öncesi yalanlar yine başladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Daha önce İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik'in yeni konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Yayınladığı videolarda sürekli Erdoğan'a desteğini dile getiren Çevik'in seçime özel ettiği dua sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Özellikle de camiler konusunda 'ahıra benzeyecek' benzetmesi yapan Çevik'in "Yarabbi bunlar camileri ahıra çevirecekler. Bunların cinsi belirsiz, Lut Kavmi'nin adetlerini geri getirmeye çalışıyorlar" sözleri büyük tepki topladı.

ÇEVİK'İN DUASI ŞU ŞEKİLDE

Ya rabbi sen her şeyi hakkı ile bilen ve görensin.
bize günahlarımıza göre muamele edersen, başımıza en şerlisi gelir. Sen bize acı yarabbi.
Başımıza sana kulluk etmemizi engelleyecek kişileri getirme Yarabbi.
Vatana millete devlete bayrağa toprağa ezana zeval vermeyecek kişi kimse onu getir Yarabbi.
Toplumun ahlakını çökertmeyecek kim varsa onlara fırsat verme Yarabbi.
Günahların açıktan işlenmesine sebep olacaklara fırsat verme Yarabbi.
Efendimiz esselatü vesselamın ismini yücelteni sen yücelt Yarabbi.
Efendimizin ismine zarar vermek isteyenlere sen zarar ver Yarabbi.
Ekonomik sıkıntılar problemler var biliyoruz Yarabbi. Evvela bize zikrin tadını tattır Yarabbi.
Dış ve iç düşmanlara fırsat verme Yarabbi...

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı