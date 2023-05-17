İsmailağa'nın hocasından skandal sözler. İkinci tur öncesi yalanlar yine başladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Daha önce İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik'in yeni konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Yayınladığı videolarda sürekli Erdoğan'a desteğini dile getiren Çevik'in seçime özel ettiği dua sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Özellikle de camiler konusunda 'ahıra benzeyecek' benzetmesi yapan Çevik'in "Yarabbi bunlar camileri ahıra çevirecekler. Bunların cinsi belirsiz, Lut Kavmi'nin adetlerini geri getirmeye çalışıyorlar" sözleri büyük tepki topladı.

ÇEVİK'İN DUASI ŞU ŞEKİLDE

Ya rabbi sen her şeyi hakkı ile bilen ve görensin.

bize günahlarımıza göre muamele edersen, başımıza en şerlisi gelir. Sen bize acı yarabbi.

Başımıza sana kulluk etmemizi engelleyecek kişileri getirme Yarabbi.

Vatana millete devlete bayrağa toprağa ezana zeval vermeyecek kişi kimse onu getir Yarabbi.

Toplumun ahlakını çökertmeyecek kim varsa onlara fırsat verme Yarabbi.

Günahların açıktan işlenmesine sebep olacaklara fırsat verme Yarabbi.

Efendimiz esselatü vesselamın ismini yücelteni sen yücelt Yarabbi.

Efendimizin ismine zarar vermek isteyenlere sen zarar ver Yarabbi.

Ekonomik sıkıntılar problemler var biliyoruz Yarabbi. Evvela bize zikrin tadını tattır Yarabbi.

Dış ve iç düşmanlara fırsat verme Yarabbi...