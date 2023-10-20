İsmailağa'nın hocasının mescitte talim yaptığı ortaya çıktı

İsmailağa cemaatine yakın olduğunu söyleyen ve YouTube üzerinden düzenlediği dini sohbetlerde sık sık skandal cinsellik 'vaazı' veren Hüseyin Çevik’in yeni videosu gündem oldu.

Hüseyin Çevik’in duvarında Yavuzselim Gençliği Tebliğ Merkezi yazan bir yerde çocuklarla karate yapıp güreş tuttuğu anlar sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

İSMAİLAĞA CEMAATİ REDDETMİŞTİ

Daha önce "Eşinle oynaşmak sünnettir” ve "Maç başladı. 1-0 olduğundan maçı bırakmayacaksın. Eşinle sevişmek sünnettir. Oynaşacaksın sünnettir” gibi cinselliğe ilişkin birçok açıklaması ile gündeme gelen Hüseyin Çevik hakkında İsmailağa cemaati, kendileri ile bir bağının bulunmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.