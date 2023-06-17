İsmet İnönü’ye büyük ayıp. Önce tarihi okulu yıktılar şimdi de adını sildiler

Editör: Osmancan Erok

Konya’nın Akşehir ilçesinde İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi’nin yıkıldıktan sonra isminin silinmesi tepkilere neden oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Akşehir Şube Başkanı Eray Zengin de tepki gösterenlerden arasında yer aldı.

Eray Zengin tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

“MAALESEF BU YIKIMA NE ÖĞRENCİLERİ NE ÖĞRETMENLERİNE SİYASİLER NE DE AKŞEHİR HALKI SESSİZ KALDI”

“Akşehir’in en eski eğitim kurumu olan bir anlamda kentimizin yaşayan tarihi olan İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi geçtiğimiz günlerde tamamen yıkıldı. Maalesef bu yıkıma ne öğrencileri, ne öğretmenlerine siyasiler ne de Akşehir halkı sessiz kaldı. Okul bir dönem özel bir okula geçici olarak taşındı şimdi ise Savaş Mahallesine yapılan yeni yerinde eğitime devam ediyor.

1946 yılından bu yana eğitim veren bu okulun mezunlarının birçoğu Akşehir sanayisinin yetenekli ustaları olarak sanatkâr yetiştirmiştir. Bu mezunlar gerek yurt içinde gerek ise yurtdışında çalışarak ülkemizin üretimine ve ekonomisine katkı sunmuşlardır.

Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla maalesef okulun taşındığı okulla birleştirilerek İsmet İnönü ismi yok edilmiştir. Artık Akşehir’in İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi adında bir okulu yok. Sessiz sedasız önce okulu yıktılar şimdi de ismini sildiler.”

“ÖMRÜ SAVAŞ MEYDANLARINDA GEÇMİŞ LOZAN KAHRAMANI İSMET PAŞAMIZ”

“Milli Kurtuluş Savaşımızın Batı Cephesi Karargâhı Komutanıdır İSMET İNÖNÜ. Akşehir’imizin onurlu tarihinin bir parçasıdır İsmet İNÖNÜ. Gerek Kurtuluş Savaşımız döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemize çok büyük hizmetler eden Milli bir kahramandır İSMET İNÖNÜ.

Aslında bu isim değişikliği Akşehir’in tarihine yapılan bir saygısızlıktır. İsmet İnönü’ye yapılan bu vefasızlık vicdanları derinden yaralamıştır bir an evvel bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu konuyla alakalı olarak “İsmet İnönü” isminin tekrar verilmesi için gerekli hukuki girişimleri başlattığımızı kamuoyuna duyuyoruz.

Ömrü savaş meydanlarında geçmiş

Lozan kahramanı İsmet Paşamız bu kararı alanlara yıllar öncesinden seslenmiş sanki

‘Tarih kürsüsünden hâlinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz.’”