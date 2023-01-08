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Asgari ücrette 'yüzde 122' teklifi

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) asgari ücret kararının gözden geçirilmesini istedi ve en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artış yapılmasını istedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 23:22
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İSMMMOdan asgari ücret çıkışı

Asgari ücrette 'yüzde 122' teklifi
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Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’nde 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yüzde 85 artış yapıldı. Artan maliyetler nedeniyle mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kararın gözden geçirilmesini ve en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artış yapılmasını istedi.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel yaptığı açıklamada, “Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle Mali Müşavirler zor durumda. Hizmetlerimizi yapamayacak noktaya geldik. İki aylık süreçte bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’na ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması talebimizi ilettik. Buna karşın 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de açıklanan yüzde 85'lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyecek” dedi.

"CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR"

Son beş yılda asgari ücret tarifesinin yüzde 95 arttığını hatırlatan Demirel, “Bu süreçte asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560, elektrik ve akaryakıt yüzde 745, kağıt fiyatları yüzde 300 arttı. Mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. giderlerinin tamamında olağanüstü artışlar meydana geldi.

Mali Müşavirlik ücret tarifesi bu artışlar nedeniyle eridi. Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler giderlerini karşılayamaz hale geldi.

Maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaştı. Hem işletmeler hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık 50 bin üyesi bulunan İSMMMO’nun başkanı Demirel, “Yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulansın” çağrısı yaptı.

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