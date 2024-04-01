İSO Türkiye İmalat PMI eşik değerde kaldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarını duyurdu. Şubat'ta 50,2 olan manşet PMI mart ayında yüzde 50 seviyesine geriledi. Anket durağan bir seyire işaret etti.

Stoklarda azalma eğilimi devam ederken, talepte iyileşme belirtileri firmaları satın alma faaliyetlerini genişletmeye teşvik etti.

İmalat sanayinin kaydettiği performansı tasarlayan tek rakamlı Türkiye Satın Alma Yöneticileri endeksinde kridik değer 50 olarak ölçülüyor.

İSO açıklamasında şöyle denildi

"Şubat ayında 50,2 olan manşet PMI, Mart ayında hafif bir düşüşle eşik değer 50 düzeyinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında genel olarak durağan bir seyre işaret etti. Sektörün performansındaki durağanlık, manşet endeksin ana bileşenlerindeki değişimlerin küçük çaplı olmasından kaynaklandı. Mart’ta imalat sanayi üretimi oldukça sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişler ve istihdam hacimlerinde ise düşüş devam etmesine rağmen durma noktasına yaklaştı"

Açıklamada PMI'nın son dokuz ayın en düşük oranı kaydedildiği belirtilirken, talep ortamında iyileşme üretim ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik ettiği kaydedildi.

Mart’ta satış fiyatlarındaki artış da son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, ancak enflasyon oranı belirgin düzeyde kaldı ve seri ortalamasının üzerinde gerçekleşti.